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Источник Правда.Ру

В РФС назвали восемь аргументов против возобновления чемпионата

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) подготовил справку, в которой названы аргументы против возобновления чемпионата РПЛ. В пятницу исполком организации проведёт видеконференцию, на которой обсудят возможность завершения сезона.

Чемпионат России был приостановлен с 17 марта из-за пандемии коронавируса. В РФС назвали восемь аргументов против возобновления сезона:

  • Режим самоизоляции может быть продлён.

"За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространения COVID-19", — говорится в справке.

  • Нарушение законодательства.

"Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением пунктов нормативных правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации".

  • Нельзя соблюсти условия дистанцирования.

"Условия "социального дистанцирования" во время тренировок в группах и общекомандных тренировок, и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечет за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд".

  • Врачи футбольных команд не имеют полномочий.

"Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции".

  • Прямая угроза здоровью футболистов.

"Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста!".

  • Футбол — контактный вид спорта.

"Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее двух метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта".

  • Невозможно контролировать домашние условия футболистов.

Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи, маловероятно, что такое требование будет исполняться.

  • Непонятно, что делать, если футболист заразится.

"Возникает также и ряд других нерешенных практических вопросов, а именно: порядок первичного обследования и тестирования иностранных футболистов и тренеров, режим их пребывания. Если у кого-нибудь из футболистов или близко контактирующих с ними лиц футбольной команды будет обнаружен COVID-19, соответственно, вся футбольная команда должна быть переведена на карантин либо стационарное лечение, тогда каким образом данная футбольная команда будет выступать в соревнованиях? Это же относится и к соперникам, которые неизбежно будут контактировать с инфицированным футболистом или футболистами во время матча. Если результаты положительных анализов на COVID-19 поступят с некоторым опозданием, например, через один или два тура соревнований, футболисты обеих футбольных команд также должны быть изолированы? При этом необходимо также учитывать и возможность осуществления футболистами самозащиты своих трудовых прав в соответствии со статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть права отказаться от выполнения работы, которая угрожает их жизни и здоровью".

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Темы рфс рпл футбол коронавируc чемпионат россии по футболу
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