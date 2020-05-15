В РФС назвали восемь аргументов против возобновления чемпионата

Российский футбольный союз (РФС) подготовил справку, в которой названы аргументы против возобновления чемпионата РПЛ. В пятницу исполком организации проведёт видеконференцию, на которой обсудят возможность завершения сезона.

Чемпионат России был приостановлен с 17 марта из-за пандемии коронавируса. В РФС назвали восемь аргументов против возобновления сезона:

Режим самоизоляции может быть продлён.

"За высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации сохранены полномочия по введению различных режимов ограничений в связи с распространения COVID-19", — говорится в справке.

Нарушение законодательства.

"Присутствие на спортивном объекте работников, не задействованных в поддержании технологических процессов, которые не могут быть приостановлены, является прямым нарушением пунктов нормативных правовых актов Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации".

Нельзя соблюсти условия дистанцирования.

"Условия "социального дистанцирования" во время тренировок в группах и общекомандных тренировок, и, тем более, во время проведения матчей будут невыполнимы, что влечет за собой высокую степень риска массового заражения футболистов с последующим помещением на карантин или стационарное лечение целых футбольных команд".

Врачи футбольных команд не имеют полномочий.

"Врачи футбольных команд не имеют необходимой квалификации, навыков и полномочий проводить освидетельствования на предмет выявления новой коронавирусной инфекции".

Прямая угроза здоровью футболистов.

"Привлечение футболистов, в организме которых не обнаружена выработка антител, к участию в матчах под так называемую личную ответственность недопустима, поскольку это прямо ставит под угрозу жизнь и здоровье футболиста!".

Футбол — контактный вид спорта.

"Невозможно обеспечить соблюдение дистанции не менее двух метров среди футболистов во время тренировок и матчей, поскольку футбол является контактным видом спорта".

Невозможно контролировать домашние условия футболистов.

Невозможно проконтролировать отдельное хранение еды футболистом в домашних условиях от других членов семьи, маловероятно, что такое требование будет исполняться.

Непонятно, что делать, если футболист заразится.