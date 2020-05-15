17 мая Рен ТВ покажет бой Оверима и Харриса

17 мая зрителей РЕН ТВ ждет прямая трансляция турнира UFC Fight Night 172, который пройдет в американском Джексонвилле.

Возглавят турнир легендарный голландский тяжеловес Алистар Оверим и американец Уолт Харрис. Бойцы должны были встретиться еще в декабре, но Харрис не смог выйти в октагон из-за пропажи падчерицы.

Также в рамках трансляции турнира зрители канала абсолютно бесплатно смогут посмотреть бои основного карда:

До 83,9 кг: Эрик Андерс (Филиппины) — Кшиштоф Йотко (Польша)

До 65,8 кг: Эдсон Барбоза (Бразилия) — Дэн Идж (США)

До 52,2 кг (ж): Клаудия Гаделья (Бразилия) — Анджела Хилл (США)

Начало трансляции — в 04:30 мск

Ранее РЕН ТВ уже провел прямую трансляцию боев UFC 249 и UFC Fight Night 171, собравших у экранов большое число зрителей по всей стране. Так, по данным Mediascope, трансляцию боя 10 мая между Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном посмотрели в России почти 3,8 млн человек. Доля турнира по России оставила 9,9%, по Москве — 10%. Кроме того, турнир на РЕН ТВ посмотрела без малого четверть российских мужчин в возрасте 25-54 — доля в этой аудитории составила более 23%.