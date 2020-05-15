Российский тренер Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал уход Юрия Сёмина из "Локомотива". В четверг стало известно, что с 1 июня команду возглавит сербский специалист Марко Николич.

По словам Газзаева, в "Локомотиве" могли поступить иначе, сделав его уход более своевременным. По словам специалиста, оснований для того, чтобы сейчас менять тренера, у клуба не было.

Информация о смене тренера "Локомотива" вызвала негативную реакцию среди болельщиков и экспертов тренерского цеха.

"Мало кто в России знает о Николиче. Может быть, только внутри Сербии. Наверное, "Локомотив" все-таки смотрел и потенциал человека, какие сегодня еще достижения. Я думаю, не вслепую приглашение было. Но для России это совершенно малоизвестный специалист. Но здесь дело не в этом. Может быть и специалист хороший. Просто вопрос в том, что вы посмотрите, насколько успешен "Локомотив" вместе с Сёминым.

Думаю, что вокруг него много ребят, которые, играя у него, стали тоже специалистами, сегодня обрели новую профессию — тренерскую. И если человеку основательно идти, всегда думаешь о преемственности.

Это (уход Сёмина) можно было не тогда, когда "Локомотив" так успешен, а спланировано все делать. И тогда бы, наверное, воспринималось по-другому, и пришли бы люди, которые изнутри много лет, будучи игроками, потом тренерами. Поэтому, я думаю, что реакция вполне естественная со всех сторон", — заявил Газзаев.