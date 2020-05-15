"Ислочь" продолжит тренировки несмотря на коронавирус у футболистов

Нападающий белорусского футбольного клуба "Ислочь" Момо Янсане рассказал о заболевании нескольких игроков коронавирусом. Футболист заявил о необходимости посадить команду на карантин.

"Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, прежде чем продолжать играть в футбол. Да поможет нам бог", — написал футболист в Twitter.

Ранее СМИ сообщали о том, что коронавирус был выявлен у главного врача клуба Дмитрия Тишкова, защитника Годфри Стефана и нападающего Александра Макася.

"Ислочь" продолжает тренировки

Несмотря на случаи коронавируса, команда продолжает тренировки. "Ислочь" готовится к матчу 9-го тура чемпионата Белоруссии против минского "Динамо". Игра должна состояться 17 мая.

Ранее из-за обнаружения коронавируса у игроков "Минска" был отменён матч столичной команды с "Неманом".

COVID в Белоруссии

По последним данным, в Белоруссии более 26 тысяч заразившихся коронавирусом. Зафиксирован 151 летальный исход.