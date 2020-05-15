Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался по теме зарплат футболистов. По его словам, разговоры о том, что игроки получают слишком много, не имеют под собой оснований.
"Не считаю, что футболисты получают просто так. Спорт — это тяжелейший вид, тяжелейший. Травмы, тренировки… Я с пяти лет начал заниматься спортом, у меня было 12 операций. Может мне так повезло или, наоборот, не повезло.
Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия. Мы-то в чём виноваты? Нам предлагают— мы подписываем", — заявил Тарасов в интервью Youtube-каналу Super.
Тарасов является воспитанником московских школ "Трудовых резервов" и "Спартака". Футболист выступал за три команды:
В феврале 2020 года подписал контракт с "Рубином", но через три дня на тренировке получил травму. Сейчас проходит процедуру восстановления.
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