Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов высказался по теме зарплат футболистов. По его словам, разговоры о том, что игроки получают слишком много, не имеют под собой оснований.

"Не считаю, что футболисты получают просто так. Спорт — это тяжелейший вид, тяжелейший. Травмы, тренировки… Я с пяти лет начал заниматься спортом, у меня было 12 операций. Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия. Мы-то в чём виноваты? Нам предлагают— мы подписываем", — заявил Тарасов в интервью Youtube-каналу Super.

Карьера Тарасова

Тарасов является воспитанником московских школ "Трудовых резервов" и "Спартака". Футболист выступал за три команды:

"Томь";

"Москва";

"Локомотив".

В феврале 2020 года подписал контракт с "Рубином", но через три дня на тренировке получил травму. Сейчас проходит процедуру восстановления.