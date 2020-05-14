Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин покинет свой пост. Московский клуб не собирается продлевать с ним контракт. А сам Семин сообщил о своем желании отдохнуть.
Информация об этом стала известна после итогов заседания директоров футбольного клуба.
"Мне нужно отдохнуть сейчас", — сообщил Семин в ответ на вопрос о продолжении своей тренерской карьеры.
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