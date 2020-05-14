Тренер "Локомотива" заявил об отказе продолжать свою карьеру

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин покинет свой пост. Московский клуб не собирается продлевать с ним контракт. А сам Семин сообщил о своем желании отдохнуть.

Информация об этом стала известна после итогов заседания директоров футбольного клуба.