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Тренер "Локомотива" заявил об отказе продолжать свою карьеру
Источник Правда.Ру

Тренер "Локомотива" заявил об отказе продолжать свою карьеру

Спорт

Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин покинет свой пост. Московский клуб не собирается продлевать с ним контракт. А сам Семин сообщил о своем желании отдохнуть.

Информация об этом стала известна после итогов заседания директоров футбольного клуба.

"Мне нужно отдохнуть сейчас", — сообщил Семин в ответ на вопрос о продолжении своей тренерской карьеры.

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