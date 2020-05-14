"Локомотив" предложил Сёмину должность почётного главного тренера

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб предложил Юрию Сёмину должность почётного главного тренера. В чём будет заключаться работа экс-наставника команды, руководитель клуба не уточнил.

"Мы предлагаем Юрию Палычу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и, скажем так, соответствующим "социальным пакетом", — приводит "РИА Новости" слова Мещерякова.

Академия имени Сёмина

Кроме того, "Локомотив" предложил Сёмину назвать клубную академию его именем.

"Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем", — заявил Мещеряков.

Уход Сёмина

Ранее стало известно, что Сёмин покинет пост главного тренера "Локомотива" 31 мая. Его место займёт 40-летний серб Марко Николич.

Сёмин четыре раза тренировал "Локомотив". В общей сложности под его руководством команда провела 23 сезона в чемпионатах СССР и России.

На счету тренера три победы в чемпионате России, шесть в Кубке России, три в Суперкубке.