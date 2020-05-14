Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что клуб предложил Юрию Сёмину должность почётного главного тренера. В чём будет заключаться работа экс-наставника команды, руководитель клуба не уточнил.
"Мы предлагаем Юрию Палычу остаться в клубе, для чего предполагаем ввести должность почетного главного тренера с соответствующей заработной платой и, скажем так, соответствующим "социальным пакетом", — приводит "РИА Новости" слова Мещерякова.
Кроме того, "Локомотив" предложил Сёмину назвать клубную академию его именем.
"Мы ему предложили и рассчитываем на то, что он согласится назвать клубную академию его именем", — заявил Мещеряков.
Ранее стало известно, что Сёмин покинет пост главного тренера "Локомотива" 31 мая. Его место займёт 40-летний серб Марко Николич.
Сёмин четыре раза тренировал "Локомотив". В общей сложности под его руководством команда провела 23 сезона в чемпионатах СССР и России.
На счету тренера три победы в чемпионате России, шесть в Кубке России, три в Суперкубке.
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