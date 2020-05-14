Совет директоров "Локомотива" вынес решение по должности главного тренера команды. Контракт с Юрием Сёминым продлён не будет. Свои обязанности он перестанет исполнять 31 мая, сообщает пресс-служба "Локо".
Клуб поблагодарил Сёмина за работу в клубе. 72-летний специалист работал с командой в четвёртый раз. С 2016 года "Локо" завоевал чемпионство, Суперкубок и два Кубка России.
«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Сёмину. С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива"», — говорится в заявлении клуба.
На совете директоров единогласно был утверждён новый главный тренер команды. Как и предполагалось ранее, им стал 40-летний серб Марко Николич. К исполнению обязанностей он приступит 1 июня.
Серб занимается тренерской деятельностью уже 20 лет. Дебютировал главным тренером в 2008 году в "Раде". Также возглавлял такие клубы, как:
В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.
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