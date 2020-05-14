Глава UFC рассказал, как Хабиб переносит болезнь отца

Глава UFC Дана Уайт рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым по поводу ситуации с его отцом Абдулманапом. По словам менеджера, боец переносит новости об отце стойко, как настоящий мужчина.

Ранее сообщалось, что Абдулманап находится в больнице в тяжёлом состоянии. У 57-летнего тренера диагностировано воспаление лёгких на фоне коронавируса.