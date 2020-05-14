Глава UFC Дана Уайт рассказал о разговоре с Хабибом Нурмагомедовым по поводу ситуации с его отцом Абдулманапом. По словам менеджера, боец переносит новости об отце стойко, как настоящий мужчина.
Ранее сообщалось, что Абдулманап находится в больнице в тяжёлом состоянии. У 57-летнего тренера диагностировано воспаление лёгких на фоне коронавируса.
"Я говорил с Хабибом, но сначала он мне ничего не сказал, не хотел это обсуждать. Потом мы ещё раз поговорили, когда я прочитал новости. Он тяжело переживает, но переносит как настоящий мужик. У меня тоже есть отец, и я прекрасно понимаю Хабиба", — приводит слова Уайта MMAJunkie.
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