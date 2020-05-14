Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Чемпионат Украины по футболу будет возобновлён 30 мая. Такое решение приняла Украинская премьер-лига (УПЛ), сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

Расписание первого после возобновления сезона тура будет опубликовано позже. В 24-м туре, который не был проведен из-за приостановки сезона, состоится матч "Шахтер" — "Динамо".

После 23-х туров первая половина турнирной таблицы выглядит так:

"Шахтер" — 59 очков. "Заря" — 46. "Динамо" — 46. "Десна" — 43. "Александрия" — 40. "Колос" — 26.

Последние матчи в чемпионате Украины были сыграны 15 марта.