Чемпионат Украины по футболу будет возобновлён 30 мая. Такое решение приняла Украинская премьер-лига (УПЛ), сообщает пресс-служба киевского "Динамо".
Расписание первого после возобновления сезона тура будет опубликовано позже. В 24-м туре, который не был проведен из-за приостановки сезона, состоится матч "Шахтер" — "Динамо".
После 23-х туров первая половина турнирной таблицы выглядит так:
Последние матчи в чемпионате Украины были сыграны 15 марта.
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