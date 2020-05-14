У восьми футболистов "Бешикташа" обнаружен коронавирус

Футболисты турецкого "Бешикташа" массово сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19. Клубная пресс-служба сообщила о восьми заражениях игроков. Имена футболистов не называются.
Возобновление чемпионата Турции по футболу запланировано на 12 июня. Командам необходимо провести ещё восемь туров в Суперлиге. "Бешикташ" в турнирной таблице занимает пятое место, уступая лидерам девять очков.
В Турции на данный момент зафиксировано 143 114 случаев заражения COVID-19.
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