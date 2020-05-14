Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, но пока не разговаривает

Рамзан Рабаданов, друг семьи Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца бойца Абдулманапа. Сейчас 57-летний мужчина находится в одной из московских больниц.

Ранее СМИ сообщали о том, что у Абдулманапа была диагностирована пневмония. Позже он сдал положительный тест на COVID-19. Кроме того, у тренера по борьбе произошел инфаркт. В результате этого Нурмагомедов был введен в кому.

"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал", — заявил Рабаданов.

Также Рабаданов сообщил, что Абдулманап простудился в Махачкале. Нурмагомедов продолжительное время не вызывал врача и сделал это только после того, как стало очень плохо.