Рамзан Рабаданов, друг семьи Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца бойца Абдулманапа. Сейчас 57-летний мужчина находится в одной из московских больниц.
Ранее СМИ сообщали о том, что у Абдулманапа была диагностирована пневмония. Позже он сдал положительный тест на COVID-19. Кроме того, у тренера по борьбе произошел инфаркт. В результате этого Нурмагомедов был введен в кому.
"Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал", — заявил Рабаданов.
Также Рабаданов сообщил, что Абдулманап простудился в Махачкале. Нурмагомедов продолжительное время не вызывал врача и сделал это только после того, как стало очень плохо.
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