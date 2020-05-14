Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, когда возможен реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, ирландцу и россиянину необходимо одержать по одной победе в этом году.
Планируется, что Макгрегор выйдет в октагон летом, но имя соперника пока неизвестно. Нурмагомедов должен провести защиту титула с Джастином Гэтжи в сентябре.
"Конор, наверное, будет драться летом. Гэтжи и Хабиб сойдутся в сентябре. Тогда мы организуем бой между победителями этих боёв", — приводит MMAJunkie слова Уайта.
Нурмагомедов и Макгрегор дрались в октябре 2018 года. Тогда Хабиб победил удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил титул в лёгком весе.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".