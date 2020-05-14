Глава UFC назвал условия проведения боя Нурмагомедов - Макгрегор

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, когда возможен реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, ирландцу и россиянину необходимо одержать по одной победе в этом году.

Планируется, что Макгрегор выйдет в октагон летом, но имя соперника пока неизвестно. Нурмагомедов должен провести защиту титула с Джастином Гэтжи в сентябре.

"Конор, наверное, будет драться летом. Гэтжи и Хабиб сойдутся в сентябре. Тогда мы организуем бой между победителями этих боёв", — приводит MMAJunkie слова Уайта.

Нурмагомедов и Макгрегор дрались в октябре 2018 года. Тогда Хабиб победил удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил титул в лёгком весе.