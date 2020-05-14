Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил о том, что чемпионка мира Анастасия Брызгалова завершила карьеру. С нового сезона она станет вторым тренером сборной России в дабл-миксте.
"Тренерский штаб предложил кандидатуру Василия Гудина на пост старшего тренера в дабл-миксте, вторыми тренерами — Владимира Собакина и Анастасию Брызгалову. Члены исполкома поддержали это предложение", — приводит ТАСС слова Свищева.
Брызгалова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане завоевала бронзу в дабл-миксте. Спустя несколько дней результат был аннулирован из-за положительной допинг пробы у её партнера по команде и мужа Александра Крушельницкого. В его анализах нашли мельдоний.
В 2016 году Брызгалова в паре с Крушельницким завоевала золото чемпионата мира.
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