Футболист Лавесси с подругой подверглись секс-шантажу

Экс-футболист сборной Аргентины Эсекьель Лавесси обратился в полицию с заявлением о вымогательстве со стороны неизвестных шантажистов. Мошенники заявили о том, что в их распоряжении есть видео и фото интимного характера с участием спортсмена и его подруги Натальи Борхес, сообщает La Nacion.

За каждое видео и фото преступники потребовали по 5 тыс. долларов. В противном случае они пообещали слить информацию в соцсети.

Футболист признал, что у шантажистов может быть видео сексуального характера. Поэтому он хочет, чтобы преступники были найдены и наказаны.

Карьера Лавесси

Лавесси завершил карьеру в 2019 году. Аргентинец выступал за такие команды:

"Эстудиантес" (Аргентина);

"Сан-Лоренсо" (Аргентина);

"Наполи" (Италия);

"ПСЖ" (Франция);

"Хэбэй Чайна Форчун" (Китай).

В составе национальной команды Лавесси провёл 51 матч, забив девять голов.