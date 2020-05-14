Экс-футболист сборной Аргентины Эсекьель Лавесси обратился в полицию с заявлением о вымогательстве со стороны неизвестных шантажистов. Мошенники заявили о том, что в их распоряжении есть видео и фото интимного характера с участием спортсмена и его подруги Натальи Борхес, сообщает La Nacion.
За каждое видео и фото преступники потребовали по 5 тыс. долларов. В противном случае они пообещали слить информацию в соцсети.
Футболист признал, что у шантажистов может быть видео сексуального характера. Поэтому он хочет, чтобы преступники были найдены и наказаны.
Лавесси завершил карьеру в 2019 году. Аргентинец выступал за такие команды:
В составе национальной команды Лавесси провёл 51 матч, забив девять голов.
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