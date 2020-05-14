Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. 57-летний мужчина проходил лечение в Дагестане, а на прошлой неделе был доставлен в Москву.
По сведениям СМИ, у Нурмагомедова диагностировано воспаление лёгких. О результатах теста на коронавирус COVID-19 пока ничего неизвестно.
Друг семьи Нурмагомедовых Ислам Махачев вчера заявил, что Абдулманап находится в коме. По сведениям Telegram-канала Baza, к вечеру мужчина пришёл в себя. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Слова поддержки Абдулманапу высказали многие бойцы в соцсетях. Отметился также ирландец Конор Макгрегор, который в октябре 2018 года скандалил с Хабибом и оскорблял его семью.
"Молюсь за восстановление Абдулманапа. Этот человек вырастил больше чемпионов мира в разных видах, чем мы можем себе представить. Настоящий гений боевых искусств. Я был очень опечален, когда услышал новости о нём. Молюсь за семью Нурмагомедовых", — написал Макгрегор в Twitter.
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