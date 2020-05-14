Отец Хабиба вышел из комы. Его поддержал даже Макгрегор

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. 57-летний мужчина проходил лечение в Дагестане, а на прошлой неделе был доставлен в Москву.

По сведениям СМИ, у Нурмагомедова диагностировано воспаление лёгких. О результатах теста на коронавирус COVID-19 пока ничего неизвестно.

Друг семьи Нурмагомедовых Ислам Махачев вчера заявил, что Абдулманап находится в коме. По сведениям Telegram-канала Baza, к вечеру мужчина пришёл в себя. Его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Поддержка Нурмагомедова

Слова поддержки Абдулманапу высказали многие бойцы в соцсетях. Отметился также ирландец Конор Макгрегор, который в октябре 2018 года скандалил с Хабибом и оскорблял его семью.