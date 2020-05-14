Владельцы "Манчестер Сити" могут купить футбольный клуб в России

Компания из ОАЭ City Football Group планирует покупку одного из футбольных клубов России. В феврале менеджеры CFG вели переговоры с руководством одной из команд, но достигнуть соглашения не удалось, сообщает "РБ-Спорт".

CFG является владельцем "Манчестер Сити", а также ещё восьми клубов из разных стран:

"Мельбурн Сити" (Австралия);

"Монтевидео Сити" (Уругвай);

"Нью-Йорк Сити" (MLS);

"Мумбаи Сити" (Индия);

"Жирона" (Испания);

"Йокогама" (Япония);

"Сычуань Цзюню" (Китай);

"Ломмел" (Бельгия).

О сделке с бельгийским клубом было объявлено на прошлой неделе. CFG не собирается останавливаться и хочет расширить свои владения. В компании были удивлены хорошей организацией чемпионата мира-2018, поэтому следующей страной должна стать Россия.