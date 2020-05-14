Компания из ОАЭ City Football Group планирует покупку одного из футбольных клубов России. В феврале менеджеры CFG вели переговоры с руководством одной из команд, но достигнуть соглашения не удалось, сообщает "РБ-Спорт".
CFG является владельцем "Манчестер Сити", а также ещё восьми клубов из разных стран:
О сделке с бельгийским клубом было объявлено на прошлой неделе. CFG не собирается останавливаться и хочет расширить свои владения. В компании были удивлены хорошей организацией чемпионата мира-2018, поэтому следующей страной должна стать Россия.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".