Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что заседания руководства по кандидатуре главного тренера команды не было. Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня будет объявлено об уходе Юрия Сёмина.
По сведениям инсайдера, в тот же день "Локо" назначит главным тренером серба Марко Николича.
"Решения по совету директоров? А кто вам сказал, что он состоялся? Кто пишет об этом, у того и спрашивайте. Решение по Семину? Когда и если примем, тогда все объявим", - приводит Sport24 слова Мещерякова.
По сведениям Арустамяна, Сёмин не сможет руководить "Локомотивом", если чемпионат России будет возобновлён.
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