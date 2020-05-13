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Источник Правда.Ру

В "Локомотиве" отреагировали на информацию об уходе Сёмина

Спорт » Командные виды » Футбол

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что заседания руководства по кандидатуре главного тренера команды не было. Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшие два дня будет объявлено об уходе Юрия Сёмина.

По сведениям инсайдера, в тот же день "Локо" назначит главным тренером серба Марко Николича.

"Решения по совету директоров? А кто вам сказал, что он состоялся? Кто пишет об этом, у того и спрашивайте. Решение по Семину? Когда и если примем, тогда все объявим", - приводит Sport24 слова Мещерякова.

По сведениям Арустамяна, Сёмин не сможет руководить "Локомотивом", если чемпионат России будет возобновлён.

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