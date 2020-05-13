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Источник Правда.Ру

"Локомотив" уволит Сёмина в течение двух дней

Спорт » Командные виды » Футбол

"Локомотив" 14 или 15 мая объявит об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина. Контракт с 72-летним специалистом не будет продлён, сообщает блогер Нобель Арустамян в Telegram.

В тот же день будет объявлен новый наставник команды, которым станет серб Марко Николич. Если чемпионат России по футболу будет возобновлён, то "Локомотив" будет возглавлять новый тренер.

Реакция Сёмина

Сёмин отказался комментировать информацию и перенаправил журналистов к генеральному директору Василию Кикнадзе.

"С этими вопросами не ко мне, а к генеральному директору", — приводит "Чемпионат" слова Сёмина.

Марко Николич

Серб занимается тренерской деятельностью уже 20 лет, карьеру футболиста он завершил в раннем возрасте. Впервые стал главным тренером команды в 2008 году, возглавив "Рад".

Кроме "Рада", работал в таких командах:

  • "Войводине" (Сербия);
  • "Партизане" (Сербия);
  • "Олимпии" (Словения);
  • "МОЛ Види" (Венгрия).

В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.

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Темы рпл футбол юрий сёмин фк локомотив марко николич чемпионат россии по футболу
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