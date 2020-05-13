"Локомотив" 14 или 15 мая объявит об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина. Контракт с 72-летним специалистом не будет продлён, сообщает блогер Нобель Арустамян в Telegram.
В тот же день будет объявлен новый наставник команды, которым станет серб Марко Николич. Если чемпионат России по футболу будет возобновлён, то "Локомотив" будет возглавлять новый тренер.
Сёмин отказался комментировать информацию и перенаправил журналистов к генеральному директору Василию Кикнадзе.
"С этими вопросами не ко мне, а к генеральному директору", — приводит "Чемпионат" слова Сёмина.
Серб занимается тренерской деятельностью уже 20 лет, карьеру футболиста он завершил в раннем возрасте. Впервые стал главным тренером команды в 2008 году, возглавив "Рад".
Кроме "Рада", работал в таких командах:
В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.
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