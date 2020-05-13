Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе и бывшей фигуристкой Ириной Родниной.
Тарасова, которая ранее критиковала Тутберидзе, заявила, что не говорила о методах работы тренера плохо.
"У меня есть свое мнение, и я его высказываю. И отношений у меня сложных нет, если только есть разногласия какие-то. Хотя она работает так сенсационно, что я, например, это признаю. И никогда не вмешиваюсь, не говорю о ее методах тренировки плохо. Она уникум, у нее целая скамейка, она нашла этот ключик", — заявила Тарасова в интервью РБК.
Тарасова заявила, что у неё не сложились отношения с Родниной после того, как они прекратили сотрудничество. Под руководством тренера фигуристка завоевала два олимпийских золота.
"Я очень давно с ней не общалась. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится, мне все равно. Слежу ли я за ее работой в Государственной думе? Да что она там работает? Еще я буду за ней следить, зачем она мне нужна. Какие-то скандалы, которые пишут. Она вообще вздорная, Ира", — заявила Тарасова.
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