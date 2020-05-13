Тарасова рассказала об отношении к Тутберидзе и Родниной

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с тренером Этери Тутберидзе и бывшей фигуристкой Ириной Родниной.

Тарасова про Тутберидзе

Тарасова, которая ранее критиковала Тутберидзе, заявила, что не говорила о методах работы тренера плохо.

"У меня есть свое мнение, и я его высказываю. И отношений у меня сложных нет, если только есть разногласия какие-то. Хотя она работает так сенсационно, что я, например, это признаю. И никогда не вмешиваюсь, не говорю о ее методах тренировки плохо. Она уникум, у нее целая скамейка, она нашла этот ключик", — заявила Тарасова в интервью РБК.

Тарасова про Роднину

Тарасова заявила, что у неё не сложились отношения с Родниной после того, как они прекратили сотрудничество. Под руководством тренера фигуристка завоевала два олимпийских золота.