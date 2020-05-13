Дело Кокорина и Мамаева отправлено в Мосгорсуд на пересмотр

Дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева отправлено в Мосгорсуд на пересмотр. Второй кассационный суд удовлетворил жалобу защиты игроков.

О пересмотре дела сообщил адвокат Игорь Бушманов, который защищал Мамаева. Сторона футболистов указала, что их необоснованно привлекли к ответственности за одни и те же правонарушения.

Информацию о пересмотре дела подтвердили в пресс-службе кассационного суда.

"Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ … и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы суда.

Футболисты в октябре 2018 года — Кокорин и Мамаев — приняли участие в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук и чиновник минпромторга Денис Пак.

После нахождения в СИЗО и рассмотрения дела в суде футболисты были помещены в колонию. Кокорин и Мамаев вышли по УДО в сентябре 2019 года.