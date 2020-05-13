Футболист из Турции Кевчер Токташ сдался в полицию и признался в убийстве своего пятилетнего сына. Инцидент произошёл 23 апреля в одной из больниц, сообщает Dayli Sabah.
Кевчер привёз мальчика в больницу с симптомами коронавируса COVID-19 — у его сына были кашель и высокая температура. Врачи изолировали пациентов в палату. В тот же день футболист позвал персонал госпиталя и сказал, что у ребёнка затруднено дыхание.
Врачи пытались спасти ребёнка, но реанимационные мероприятия не дали результата. Смерть была признана естественной, в диагнозе был записан коронавирус.
Спустя 11 дней Токташ явился в полицию и признался в убийстве ребёнка. По его словам, он позвал врачей в палату, чтобы отвести от себя подозрения.
"Я душил сына подушкой в течение 15 минут. Он лежал на спине. Когда он перестал двигаться, я поднял подушку. Затем я закричал, чтобы приход доктора снял с меня любые подозрения.
Я никогда не любил младшего сына. Не могу сказать, почему. Единственная причина того, что я совершил убийство в том, что не любил его. У меня нет никаких психических отклонений", — написал Токташ в объяснении в полиции.
Игрок арестован судом за убийство "близкого родственника". По турецким законам ему грозит пожизненное заключение. Суд выдал заключение на эксгумацию тела ребёнка, чтобы доказать убийство.
Сейчас 32-летний Кевчер Токташ выступает на любительском уровне. Ранее футболист выступал за команды низших профессиональных дивизионов. Также на его счету несколько игр в высшей турецкой Суперлиге в составе "Хаджеттепе".
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