Хоккеист "Северстали" насмерть сбил велосипедиста

Хоккейный агент Игорь Масленников рассказал о ситуации с игроком "Северстали" Егором Морозовым, который стал участником ДТП со смертельным исходом. Хоккеист насмерть сбил велосипедиста в Тольятти.

По словам Масленникова, вины Морозова в ДТП не было — велосипедист не соблюдал правила дорожного движения.

"Велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал небыстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю", — приводит РИА "Новости" слова Масленникова.

В данный момент идёт следствие. По словам агента, хоккеист не мог избежать ДТП, так как не видел велосипедиста.

"У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть. Сейчас идет следствие, пока информации больше нет. Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста", — заявил Масленников.

Егор Морозов

25-летний Морозов в КХЛ выступал за три клуба:

"Донбасс";

"Сочи";

"Северсталь".

На счету нападающего 200 матчей в лиге, в которых он забросил 19 шайб и сделал 19 передач.