Шишкина рассказала, почему синхронистки не бреют ноги

Российская синхронистка Алла Шишкина назвала 10 фактов о своём виде спорта, которые неизвестны болельщикам. Так, олимпийская чемпионка объяснила, почему спортсменки не бреют ноги перед турнирами.

Также в публикации в Instagram она рассказала о косметике, задержке дыхания и том, как девушек под водой отличают родители.

10 фактов от Шишкиной: