Российская синхронистка Алла Шишкина назвала 10 фактов о своём виде спорта, которые неизвестны болельщикам. Так, олимпийская чемпионка объяснила, почему спортсменки не бреют ноги перед турнирами.
Также в публикации в Instagram она рассказала о косметике, задержке дыхания и том, как девушек под водой отличают родители.
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🔟 фактов о синхронистках👯♀️ ⠀ 💦Косметика не водостойкая, просто на масляной основе или кремообразная💄 ⠀ 💦Регламентом соревнований предусмотрена максимальная задержка дыхания-45 секунд, за этим следит отдельный рефери⏱ ⠀ 💦Синхронистки не бреют ноги перед соревнованиями, чтобы чувствовать уровень воды😜 ⠀ 💦Зажим! Не прищепка, не затычка, не вот эта штука на нос. Зажим и точка❗️ ⠀ 💦Мы все разные и индивидуальные, те, кто знают нас лично - отличают даже на соревнованиях🏊🏻♀️ ⠀ 💦За месяц до соревнований мы начинаем тренироваться без очков🤓 ⠀ 💦На Чемпионат Мира в команде 12 человек, а на Олимпийских Играх только 8😔 ⠀ 💦Сборная России по синхронному плаванию не проигрывает никому с 1998 года💪🏼 ⠀ 💦Родители могут отличить нас по ногам👣 ⠀ 💦Умеем разговаривать под водой водой🤭 ⠀ Продолжение про⤵️ ⠀ Прыжки в воду у @babeshking Плавание у @pryanya93 Фридайвинг у @alexeymolchanov Греблю у @yurypostrigay Водное поло у @prokofeva10
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".