Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведёт следующий бой

Глава UFC Дана Уайт назвал возможную дату следующего боя Хабиба Нурмагомедова. Россиянин должен выйти в октагон против Джастина Гэтжи, завоевавшего временный чемпионский пояс в лёгком весе.

Гэтжи победил Тони Фергюсона на турнире UFC 249. Он заменил Хабиба Нурмагомедова, который не смог прибыть в США из-за пандемии коронавируса.

По словам Уайта, бой состоится на острове, который UFC готовит для своих мероприятий. Нурмагомедов будет готов к поединку в сентябре.