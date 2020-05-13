Глава UFC Дана Уайт назвал возможную дату следующего боя Хабиба Нурмагомедова. Россиянин должен выйти в октагон против Джастина Гэтжи, завоевавшего временный чемпионский пояс в лёгком весе.
Гэтжи победил Тони Фергюсона на турнире UFC 249. Он заменил Хабиба Нурмагомедова, который не смог прибыть в США из-за пандемии коронавируса.
По словам Уайта, бой состоится на острове, который UFC готовит для своих мероприятий. Нурмагомедов будет готов к поединку в сентябре.
"Да, я разговаривал с Хабибом сегодня. Он сказал, что будет готов драться в сентябре. Сегодня я сам говорил про лето, но мы, видимо, сначала не поняли друг друга", — приводит Sportsnet слова Уайта.
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