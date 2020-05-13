ФИФА отказалась от организации церемонии вручения наград лучшим футболистам и тренерам 2020 года. Лауреаты премии не будут названы из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.
Мероприятие было запланировано в Милане в сентябре. Его было решено не переносить в другой город, а из-за ограничительных мер проведение церемонии невозможно.
Кроме того, под вопросом вручение "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Приз "Золотой мяч" издания France Football также может остаться без обладателя в 2020 году.
В 2019 году обладателем всех трёх наград стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.
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