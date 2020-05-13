ФИФА не будет определять лучшего футболиста в 2020 году

ФИФА отказалась от организации церемонии вручения наград лучшим футболистам и тренерам 2020 года. Лауреаты премии не будут названы из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.

Мероприятие было запланировано в Милане в сентябре. Его было решено не переносить в другой город, а из-за ограничительных мер проведение церемонии невозможно.

Кроме того, под вопросом вручение "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. Приз "Золотой мяч" издания France Football также может остаться без обладателя в 2020 году.

В 2019 году обладателем всех трёх наград стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.