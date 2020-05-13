Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об уходе Дзюбы в "Милан"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к нападающему Артёму Дзюбе со стороны "Милана". Руководитель клуба назвал сообщение Calciomercato беспочвенными слухами.

"Это беспочвенные слухи. Мы Дзюбу не продаем", — приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее сообщалось, что "Милан" ищет замену Златану Ибрагимовичу, который после завершения сезона должен покинуть команду. Одним из кандидатов на позицию форварда является Дзюба.

Трансфер Дзюбы

Слухи об уходе Дзюбы в европейскую команду возникают не первый сезон. Ранее сообщалось, что форвард может перейти в английский "Вулверхэмптон", но якобы сам Дзюба отверг предложение.

Также интерес к Дзюбе приписывали римскому "Лацио". Медведев ранее опроверг и эту информацию