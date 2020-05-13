Легкоатлетке Клишиной в США предложили работу в эскорте

Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о непристойном предложении, которое поступило к ней несколько месяцев назад. Девушка сейчас проживает в Атланте, и один из мужчин предложил ей работу в эскорте.

"В Америке, причём несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала. Незнакомый мужчина просто написал в директе Instagram. 200 тысяч в месяц. Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на это согласиться?" — рассказала Клишина в интервью Sports.ru.

Девушка заявила, что сразу же отказалась от предложения, несмотря на крупную сумму.

«"Я никого не посылаю, но сразу же жёстко ответила: "Извините, но данное предложение меня не интересует". Так он начал: "Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма". "Нет, всё, до свидания"», — заявила Клишина.

Дарья Клишина

Клишина специализируется на прыжках в длину. На Олимпиаде-2016 она была единственной российской легкоатлеткой, сумев выполнить критерии МОК.

Клишина выиграла несколько наград на чемпионатах мира и Европы: