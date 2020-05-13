"Аэрофлот" отказался от спонсорского контракта с РФС и ЦСКА

Компания "Аэрофлот" отказалась от заключения контракта с Российским футбольным союзом (РФС). Спонсорская помощь РФС должна была составить 30 млн рублей, но из-за ситуации с пандемией коронавируса переговоры были остановлены.

В пресс-службе РФС подтвердили прекращение переговоров, которые велись с августа 2018 года.

"РФС и "Аэрофлот" вели переговоры о партнерстве после окончания контракта в августе 2018 года. Однако на данный момент из-за ситуации в авиационной отрасли они приостановлены", — говорится в ТАСС.

"Аэрофлот" оставил и ЦСКА

По сведениям Telegram-канала Baza, "Аэрофлот" отказался от сотрудничества с баскетбольным и футбольным клубами ЦСКА.

Ранее сообщалось, что компания не подпишет контракт на 2021 год, но выполнит условия сотрудничества в этом году. Вместе с тем спонсорский договор с английским "Манчестер Юнайтед" остаётся в силе.