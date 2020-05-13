Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов впервые прокомментировал переход в академию Евгения Плющенко. Он поблагодарил за совместную работу Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, с которыми сотрудничал ранее.
Розанов отметил, что Тутберидзе научила его работать в команде, а Дудаков всегда находит позитив во всём. Глейхенгауза тренер назвал прекрасным хореографом.
Ранее переход Розанова и фигуристки Александры Трусовой вызвал большой скандал в фигурном катании.
И Розанова, и Трусову назвали предателями из-за перехода к Плющенко. В комментариях к посту в Instagram болельщики также не забыли "уколоть" тренера.
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Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца "Хрустальный" во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя! Сергей Викторович, работать с тобой - сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься. Даня, ты прекрасный хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество! Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплочённой командой.Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу.
"Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца "Хрустальный" во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя!
Сергей Викторович, работать с тобой - сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься.
Даня, ты прекрасный хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!
Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплочённой командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу", — написал Розанов в Instagram.
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