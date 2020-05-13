Тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе после ухода к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов впервые прокомментировал переход в академию Евгения Плющенко. Он поблагодарил за совместную работу Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, с которыми сотрудничал ранее.

Розанов отметил, что Тутберидзе научила его работать в команде, а Дудаков всегда находит позитив во всём. Глейхенгауза тренер назвал прекрасным хореографом.

Ранее переход Розанова и фигуристки Александры Трусовой вызвал большой скандал в фигурном катании.

И Розанова, и Трусову назвали предателями из-за перехода к Плющенко. В комментариях к посту в Instagram болельщики также не забыли "уколоть" тренера.