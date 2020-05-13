Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе после ухода к Плющенко

Спорт » Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов впервые прокомментировал переход в академию Евгения Плющенко. Он поблагодарил за совместную работу Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, с которыми сотрудничал ранее.

Розанов отметил, что Тутберидзе научила его работать в команде, а Дудаков всегда находит позитив во всём. Глейхенгауза тренер назвал прекрасным хореографом.

Ранее переход Розанова и фигуристки Александры Трусовой вызвал большой скандал в фигурном катании.

И Розанова, и Трусову назвали предателями из-за перехода к Плющенко. В комментариях к посту в Instagram болельщики также не забыли "уколоть" тренера. 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца "Хрустальный" во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за всё, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя! Сергей Викторович, работать с тобой - сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься. Даня, ты прекрасный хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество! Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплочённой командой.Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу.

Публикация от Sergei Rozanov (@gosu.coach)12 Май 2020 в 1:37 PDT

"Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца "Хрустальный" во главе с Этери Георгиевной Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя! 

Сергей Викторович, работать с тобой - сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всём, за что берёшься.

Даня, ты прекрасный хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество!

Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплочённой командой. Я всегда с теплотой буду вспоминать нашу совместную работу", — написал Розанов в Instagram.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сергей розанов этери тутберидзе евгений плющенко фигурное катание
Новости Все >
Роспотребнадзор подготовил тест на знание о коронавирусе
"Аэрофлот" отказался от спонсорского контракта с РФС и ЦСКА
Малышева рассказала, как правильно использовать перчатки
Джиган рассказал о борьбе с наркозависимостью
Более тысячи лейтенантов пополнят ряды ВМФ России в этом году
Тренер Розанов поблагодарил Тутберидзе после ухода к Плющенко
Число регионов в России уменьшится
Отчим отправил восьмилетнего мальчика в реанимацию
Большая часть новых инфицированных в Москве - младше 65 лет
Врач рассказала о влиянии коронавируса на беременность
Последние материалы
Суровый учитель: чему нас учит пандемия коронавируса
Картофель спасется в "Хранилище Cудного дня"?
Жители 83 регионов России за сутки заболели коронавирусом
В Иркутске задержали торговцев омулем и черной икрой
В России еще 10 тысяч заболевших коронавирусом
Олимпийский призер-фехтовальщик устроился работать курьером
Россиян предупредили о риске психических расстройств после самоизоляции
Александр Охрименко: Пристайко в вопросе о квотах "спутал все, что мог"
Под Петербургом на остановке нашли новорожденного ребенка
В США у детей с COVID-19 обнаружили синдром воспалительного ответа
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова
Комментарии
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Современные методики возвращения зрения
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме
Воспитательница соцприюта в Уфе считает детей "будущими проститутками"
"Жириновский ошибается редко, но здесь чутье его подвело"
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Президентские выборы в Молдавии могут пройти в ноябре
Дмитрий Песков заразился коронавирусом и находится в больнице
"Не меня спрашивай, а Китай!" - вскипел Трамп и ушел с брифинга
В России снова начали собирать автомобили ГАЗ
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Глава Минкульта России проходит лечение от COVID-19 дома
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Древние люди украшали себя пирсингом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ