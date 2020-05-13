Олимпийский призер-фехтовальщик устроился работать курьером

Японский фехтовальщик Ре Мияки, обладатель серебряной медали Олимпиады-2012 года, устроился на работу курьером по доставке еды из-за отмены соревнований.

"Я начал это делать по двум причинам: чтобы сэкономить деньги на поездках (на будущие соревнования) и поддерживать себя в физической форме. Когда я получаю заказы в холмистом районе города, это становится хорошей тренировкой", — цитирует чемпиона новостное агентство AFP.

Мияки отметил, что не уверен в том, что сможет продолжить занятия спортом раньше конца следующего года.