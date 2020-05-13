Дзюба получил предложение от "Милана"

Форвард "Зенита" Артём Дзюба может заменить Златана Ибрагимовича в "Милане". Россиянин является одним из кандидатов в команду, которую швед покинет после окончания контракта, сообщает Calciomercato.

У Дзюбы контракт с "Зенитом" заканчивается в конце сезона. По поводу продления соглашения поступает противоречивая информация. По сведениям Calciomercato, стороны уже договорились о новом контракте, поэтому "Милану" необходимо будет выплатить питерцам компенсацию.

Карьера Дзюбы

Портал transfermarkt оценивает стоимость Дзюбы в 13 млн евро. В своей карьере форвард выступал за пять российских команд:

"Спартак";

"Томь";

"Ростов";

"Арсенал";

"Зенит".

В клубной карьере провёл 420 матчей во всех турнирах, забив 146 голов.

В составе сборной России провёл 42 матча и забил 24 мяча.