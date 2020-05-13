Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Новости Все >
В Подмосковье задержали лжегазовщика, который обворовывал пенсионеров
На Сахалине бывшего мэра осудили на 10 лет за наркотики и взятки
Застолье через интернет: набирает популярность новая видеоплатформа
В Черногории священники были задержаны за службу во время самоизоляции
Бразилия и Мексика зафиксировали самый смертоносный день пандемии
У жителя Красноярска изъяли более полукилограмма гашиша
В Петербурге из горящей квартиры эвакуировали двоих человек
Источник Правда.Ру

Дзюба получил предложение от "Милана"

Спорт » Командные виды » Футбол

Форвард "Зенита" Артём Дзюба может заменить Златана Ибрагимовича в "Милане". Россиянин является одним из кандидатов в команду, которую швед покинет после окончания контракта, сообщает Calciomercato.

У Дзюбы контракт с "Зенитом" заканчивается в конце сезона. По поводу продления соглашения поступает противоречивая информация. По сведениям Calciomercato, стороны уже договорились о новом контракте, поэтому "Милану" необходимо будет выплатить питерцам компенсацию.

Карьера Дзюбы

Портал transfermarkt оценивает стоимость Дзюбы в 13 млн евро. В своей карьере форвард выступал за пять российских команд:

  • "Спартак";
  • "Томь";
  • "Ростов";
  • "Арсенал";
  • "Зенит".

В клубной карьере провёл 420 матчей во всех турнирах, забив 146 голов.

В составе сборной России провёл 42 матча и забил 24 мяча.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

рпл футбол фк милан фк зенит артем дзюба чемпионат италии по футболу чемпионат россии по футболу
Последние материалы
Заробитчан, вернувшихся на Украину, будут трудоустраивать в ВСУ
Антираковое питание: исключаем лишнее
Дзюба получил предложение от "Милана"
В Подмосковье задержали лжегазовщика, который обворовывал пенсионеров
На Сахалине бывшего мэра осудили на 10 лет за наркотики и взятки
Застолье через интернет: набирает популярность новая видеоплатформа
В Черногории священники были задержаны за службу во время самоизоляции
Бразилия и Мексика зафиксировали самый смертоносный день пандемии
У жителя Красноярска изъяли более полукилограмма гашиша
В Петербурге из горящей квартиры эвакуировали двоих человек
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова
Комментарии
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме
Воспитательница соцприюта в Уфе считает детей "будущими проститутками"
"Жириновский ошибается редко, но здесь чутье его подвело"
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Опрос показал растущую готовность немцев пойти на сближение с Россией
Президентские выборы в Молдавии могут пройти в ноябре
Дмитрий Песков заразился коронавирусом и находится в больнице
"Не меня спрашивай, а Китай!" - вскипел Трамп и ушел с брифинга
В России снова начали собирать автомобили ГАЗ
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Глава Минкульта России проходит лечение от COVID-19 дома
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Древние люди украшали себя пирсингом
Воспитательница соцприюта в Уфе считает детей "будущими проститутками"
Do-335: истребитель-неудачник
Кишечные бактерии помогают восстановить работу памяти
WADA и ФИФА объединяются против России
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Дмитрий Песков заразился коронавирусом и находится в больнице
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ