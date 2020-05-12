Федерация футбола Украины (ФФУ) подтвердила информацию о дисциплинарном деле в адрес главы организации Андрея Павелко со стороны ФИФА. Функционер оштрафован за публичную поддержку хорватского футболиста Домагоя Виды, который стал участником инцидента после четвертьфинала ЧМ-2018 против России.
Вида после победы над Россией опубликовал видеоролик из раздевалки, в котором использовал слоган "Слава Украине!" Футболист тогда был предупрежден за неуважительные комментарии к хозяева соревнований. Другой участник ролика - менеджер сборной Огнен Вукоевич - был отстранён от участия в турнире.
Павелко поддержал Виду и протестовал против решения ФИФА. За своё поведение он был оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков. Глава ФФУ согласился со штрафом и оплатил его, говорится в комментарии ФИФА для Washington Post.
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