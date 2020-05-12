Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Глава ФФУ оштрафован за поддержку Виды после победы над Россией

Спорт » Командные виды » Футбол

Федерация футбола Украины (ФФУ) подтвердила информацию о дисциплинарном деле в адрес главы организации Андрея Павелко со стороны ФИФА. Функционер оштрафован за публичную поддержку хорватского футболиста Домагоя Виды, который стал участником инцидента после четвертьфинала ЧМ-2018 против России.

Вида после победы над Россией опубликовал видеоролик из раздевалки, в котором использовал слоган "Слава Украине!" Футболист тогда был предупрежден за неуважительные комментарии к хозяева соревнований. Другой участник ролика - менеджер сборной Огнен Вукоевич - был отстранён от участия в турнире.

Павелко поддержал Виду и протестовал против решения ФИФА. За своё поведение он был оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков. Глава ФФУ согласился со штрафом и оплатил его, говорится в комментарии ФИФА для Washington Post.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы чм-2018 футбол домагой вида андрей павелко сборная россии по футболу сборная хорватии по футболу
Новости Все >
Собянина раскритиковали за отсутствие перчаток. Мэру положен штраф
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Володин рассказал, когда последний раз виделся с Песковым
Суд арестовал на два месяца организатора хосписа в Подмосковье
В Индии снизился уровень преступности - комментарий эксперта
Глава ФФУ оштрафован за поддержку Виды после победы над Россией
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана"
На ветеринарного врача в Якутске завели дело из-за умерщвления животных
Голикова выразила надежду, что летом жизнь россиян наладится
"Крылья" оштрафовали вратаря Фролова на 1,4 млн за критику власти
Последние материалы
Суд арестовал на два месяца организатора хосписа в Подмосковье
АПЛ: четыре пути возобновления чемпионата
В Индии снизился уровень преступности - комментарий эксперта
Глава ФФУ оштрафован за поддержку Виды после победы над Россией
Флот монгольского хана потопил камикадзе
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу "евромайдана"
На ветеринарного врача в Якутске завели дело из-за умерщвления животных
Голикова выразила надежду, что летом жизнь россиян наладится
COVID-19 и карантин - должно ли государство помогать?
"Крылья" оштрафовали вратаря Фролова на 1,4 млн за критику власти
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер
Комментарии
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Золотые правила омоложения
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Футуролог Медведев: "есть проблемы пострашнее вируса"
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
Саакашвили пригасил США обсудить украинские реформы
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Кто пытается украсть у нас Великую Победу?
Валерия Меладзе оштрафовали на 10 тысяч рублей
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Из-за ошибки большинство семей с детьми не смогут получить по 10 тысяч
В Приморье в суд направлено дело о контрабанде леса на 450 млн рублей
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ