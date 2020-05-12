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Источник Правда.Ру

"Крылья" оштрафовали вратаря Фролова на 1,4 млн за критику власти

Спорт » Командные виды » Футбол

Журналист Евгений Савин рассказал о штрафе голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова за высказывания о действиях власти в условиях пандемии коронавируса. В конце апреля вратарь дал интервью журналисту Сергею Егорову, в котором раскритиковал правительство и президента Владимира Путина.

Так, футболист заявил, что правительству "на народ плевать", а людей в России он назвал "рабами". По мнению Фролова, указания, которые даёт Путин, не доходят до исполнения на местах. Вратарь назвал его слова во время обращений по телевидению "пустословием".

За это "Крылья", которые финансируются из регионального бюджета, пообещали оштрафовать футболиста. Позже заявление клуба было изменено — в нём вместо штрафа заявили о "наказании" для Фролова.

По сведениям Савина, штраф всё же был, а его размер составил 1,4 млн рублей. О реакции клуба или самого футболиста на данный момент ничего не известно.

"Вы Фролова наказали на 1,4 млн за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того, как получили подзатыльник аппарата. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ?" — написал Савин в Instagram.

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Темы футбол евгений фролов владимир путин фк крылья советов
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"Крылья" оштрафовали вратаря Фролова на 1,4 млн за критику власти
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