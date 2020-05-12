13-летняя российская фигуристка Аделия Петросян отреагировала на сообщение о том, что она покинула группу Этери Тутберидзе. Информация была распространена российскими СМИ со ссылкой на Twitter The Skating Lesson.
Девушка ответила в Instagram. Петросян заявила, что продолжает тренировки в группе Тутберидзе.
"Я продолжаю тренироваться в группе Этери Георгиевны. Спасибо моим тренерам за их труд", — написала Петросян.
Петросян в 2020 году заняла шестое место среди юниоров на первенстве России, а также завоевала бронзу Кубка России.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я продолжаю тренироваться в группе Этери Георгиевны. Спасибо моим тренерам за их труд. #teamtutberidze #tutberidzegirls #аделияпетросян
Ранее сообщалось, что сотрудничество с группой Тутберидзе завершил тренер Сергей Розанов, а её группу покинули четверо спортсменов:
Кроме Рухина, все перешли в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигурист продолжит карьеру в ЦСКА.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.