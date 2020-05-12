Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Аделия Петросян отреагировала на сообщение о том, что она покинула группу Этери Тутберидзе. Информация была распространена российскими СМИ со ссылкой на Twitter The Skating Lesson.

Девушка ответила в Instagram. Петросян заявила, что продолжает тренировки в группе Тутберидзе.

"Я продолжаю тренироваться в группе Этери Георгиевны. Спасибо моим тренерам за их труд", — написала Петросян.

Петросян в 2020 году заняла шестое место среди юниоров на первенстве России, а также завоевала бронзу Кубка России.

Ранее сообщалось, что сотрудничество с группой Тутберидзе завершил тренер Сергей Розанов, а её группу покинули четверо спортсменов:

Александра Трусова;

Вероника Жилина;

Василиса Жилина;

Егор Рухин.

Кроме Рухина, все перешли в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигурист продолжит карьеру в ЦСКА.