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Руководство "Барселоны" одобрило трансфер Алексея Миранчука

Спорт » Командные виды » Футбол

"Барселона" в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса изменит свою трансферную политику. Клуб сосредоточится на продлении контрактов со своими футболистами, а в летнее окно подпишет несколько недорогих игроков.

Первым станет полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук. Сделку уже одобрил президент "Басы" Хосеп Мария Бартомеу, сообщает испанское издание Don Balon.

За футболиста каталонцы могут заплатить не более 20 млн евро. Такой вариант устроит "Локомотив" — контракт с футболистом заканчивается 30 июня 2021 года.

Алексей Миранчук

По оценке авторитетного портала transfermarkt, стоимость 24-летнего россиянина оценивается в 14,5 млн евро. В своей карьере он выступал только за "Локо" — за основную команду с 2013 года провёл 212 матчей, в которых забил 34 гола.

В сборной России Миранчук выступает с 2015 года. Он провёл 25 матчей, забив пять мячей.

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Темы футбол трансферы фк локомотив фк барселона алексей миранчук
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