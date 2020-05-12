Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила о том, что заразилась коронавирусом. Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у её мужа, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Навка рассказала о состоянии после заболевания. По словам спортсменки, она за два дня пришла в себя. У фигуристки нормализовалась температура и анализы крови.
"Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", — приводит Daily Storm слова Навки.
Так говорит Навка. В семье считают, что он мог принести инфекцию с работы. В больницу Навка и Песков обратились, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи.
"Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", — заявила Навка.
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