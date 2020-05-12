Навка рассказала, где Песков мог заразиться коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила о том, что заразилась коронавирусом. Ранее сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у её мужа, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Навка рассказала о состоянии после заболевания. По словам спортсменки, она за два дня пришла в себя. У фигуристки нормализовалась температура и анализы крови.

"Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке. Лечимся", — приводит Daily Storm слова Навки.

Вирусом первый заразился Песков: принес с работы

Так говорит Навка. В семье считают, что он мог принести инфекцию с работы. В больницу Навка и Песков обратились, чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи.