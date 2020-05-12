Мэр Лондона Садик Хан выступает против проведения в городе футбольных матчей. Власти Великобритании выдали разрешение на возобновление спортивных мероприятий с 1 июня без присутствия зрителей.
В мэрии Лондона считают, что разрешение было дано преждевременно. Садик Хан не уверен, что может быть обеспечена безопасность участников процесса — как футболистов, так и персонала клубов или стадионов.
В заявлении мэрии говорится, что Хан как фанат "Ливерпуля" заинтересован в возобновлении сезона, но не готов дать разрешение на матчи в столице.
"Сотни людей умирают каждый день, Садик считает, что еще слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении премьер-лиги в столице", — говорится в заявлении пресс-службы мэрии, которое приводит Standard Sport.
Мэр Лондона считает, что нельзя полностью избежать риска распространения инфекции даже с соблюдением всех правил безопасности.
"Существуют огромные вопросы о том, каким образом игроки смогут безопасно тренироваться, ездить и проводить матчи без риска распространения инфекции", — говорится в сообщении.
В английской премьер-лиге выступают пять команд из Лондона — четверть чемпионата:
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