Мэр Лондона выступил против проведения матчей чемпионата Англии

Мэр Лондона Садик Хан выступает против проведения в городе футбольных матчей. Власти Великобритании выдали разрешение на возобновление спортивных мероприятий с 1 июня без присутствия зрителей.

В мэрии Лондона считают, что разрешение было дано преждевременно. Садик Хан не уверен, что может быть обеспечена безопасность участников процесса — как футболистов, так и персонала клубов или стадионов.

В заявлении мэрии говорится, что Хан как фанат "Ливерпуля" заинтересован в возобновлении сезона, но не готов дать разрешение на матчи в столице.

"Сотни людей умирают каждый день, Садик считает, что еще слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении премьер-лиги в столице", — говорится в заявлении пресс-службы мэрии, которое приводит Standard Sport.

Мэр Лондона считает, что нельзя полностью избежать риска распространения инфекции даже с соблюдением всех правил безопасности.

"Существуют огромные вопросы о том, каким образом игроки смогут безопасно тренироваться, ездить и проводить матчи без риска распространения инфекции", — говорится в сообщении.

Клубы Лондона в чемпионате Англии

В английской премьер-лиге выступают пять команд из Лондона — четверть чемпионата: