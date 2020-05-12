Боец UFC Алексей Олейник заявил, что информация об отстранении его от боёв на полгода не соответствует действительности. Ранее американские порталы сообщили, что комиссия штата Флорида запретила спортсмену участвовать в профессиональных боях по медицинским показаниям.
По словам Олейника, у него стандартное отстранение от боёв на 45 дней, которое применяется в случае незначительных повреждений.
"Впервые слышу об этом. У меня стандартное отстранение — 45 дней из-за сечки", — заявил Олейник в комментарии "СЭ".
9 мая в Джексонвилле Олейник принял участие в турнире UFC 249. Он раздельным решением судей победил бразильца Фабрисио Вердума. Теперь на счету 42-летнего бойца 59 побед в смешанных единоборствах, 13 поражений и 1 ничья.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.