Олейник опроверг информацию об отстранении от боёв на полгода

Боец UFC Алексей Олейник заявил, что информация об отстранении его от боёв на полгода не соответствует действительности. Ранее американские порталы сообщили, что комиссия штата Флорида запретила спортсмену участвовать в профессиональных боях по медицинским показаниям.

По словам Олейника, у него стандартное отстранение от боёв на 45 дней, которое применяется в случае незначительных повреждений.

"Впервые слышу об этом. У меня стандартное отстранение — 45 дней из-за сечки", — заявил Олейник в комментарии "СЭ".

9 мая в Джексонвилле Олейник принял участие в турнире UFC 249. Он раздельным решением судей победил бразильца Фабрисио Вердума. Теперь на счету 42-летнего бойца 59 побед в смешанных единоборствах, 13 поражений и 1 ничья.