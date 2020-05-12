Контракт на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы между УЕФА и "Газпром-медиа" (телеканал "Матч ТВ") продлён до 2024 года. В пакете транслятор также получил права на новый турнир — Лигу конференций, которая стартует с сезона-2021/22.
Ранее сообщалось, что на трансляции еврокубков будут также претендовать группы "Яндекс" и "Рамблер".
"Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что "Матч ТВ" продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24, — приводит пресс-служба "Матч ТВ" слова гендиректора холдинга "Газпром-Медиа" Александра Жарова.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.