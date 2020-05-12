"Газпром-Медиа" продолжит показывать еврокубки до 2024 года

Контракт на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы между УЕФА и "Газпром-медиа" (телеканал "Матч ТВ") продлён до 2024 года. В пакете транслятор также получил права на новый турнир — Лигу конференций, которая стартует с сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что на трансляции еврокубков будут также претендовать группы "Яндекс" и "Рамблер".