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Источник Правда.Ру

"Газпром-Медиа" продолжит показывать еврокубки до 2024 года

Спорт » Командные виды » Футбол

Контракт на трансляцию матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы между УЕФА и "Газпром-медиа" (телеканал "Матч ТВ") продлён до 2024 года. В пакете транслятор также получил права на новый турнир — Лигу конференций, которая стартует с сезона-2021/22.

Ранее сообщалось, что на трансляции еврокубков будут также претендовать группы "Яндекс" и "Рамблер".

"Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что "Матч ТВ" продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24, — приводит пресс-служба "Матч ТВ" слова гендиректора холдинга "Газпром-Медиа" Александра Жарова.

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