Группа тренера Этери Тутберидзе потеряла ещё одного спортсмена. Занятия в школе "Самбо-70" прекратила 13-летняя Аделия Петросян, сообщает Twitter The Skating Lesson.
О том, где продолжит карьеру спортсменка, не сообщается. Ранее группу Тутберидзе покинули:
Кроме Рухина, все перешли в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигурист продолжит карьеру в ЦСКА.
13-летняя спортсменка на первенстве России среди юниоров в 2020 году шестое место.
В Кубке России среди юниоров девушка завоевала бронзовые медали.
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