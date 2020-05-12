Из группы Тутберидзе ушла ещё одна фигуристка

Группа тренера Этери Тутберидзе потеряла ещё одного спортсмена. Занятия в школе "Самбо-70" прекратила 13-летняя Аделия Петросян, сообщает Twitter The Skating Lesson.

О том, где продолжит карьеру спортсменка, не сообщается. Ранее группу Тутберидзе покинули:

тренер Сергей Розанов;

Александра Трусова;

Вероника Жилина;

Василиса Жилина;

Егор Рухин.

Кроме Рухина, все перешли в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигурист продолжит карьеру в ЦСКА.

Аделия Петросян

13-летняя спортсменка на первенстве России среди юниоров в 2020 году шестое место.

В Кубке России среди юниоров девушка завоевала бронзовые медали.