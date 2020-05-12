В "Сельте" оценили состояние Смолова после возобновления тренировок

Тренерский штаб "Сельты" остался доволен формой российского нападающего Фёдора Смолова после возобновления тренировок. 11 мая футболисты вернулись к занятиям с соблюдением протокола безопасности.

Футболисты тренируются в группах по шесть человек. По сведениям пресс-службы "Сельты", Смолов находится в хорошей форме.

"Вчера Смолов тренировался, он находится в очень хорошей форме", — сообщили в пресс-службе "Сельты".

Смолов выступает в "Сельте" с января 2020 года. Он провёл шесть матчей, в которых забил один гол. Россиянин отличился в матче против "Реала" на "Сантьяго Бернабеу".

После приостановки чемпионата Испании Смолов провёл некоторое время на карантине. Затем он отправился в Россию, а 4 мая вернулся обратно.

Ожидается, что чемпионат Испании по футболу будет возобновлён 12 июня. Командам необходимо провести по девять матчей до завершения сезона.