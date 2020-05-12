Широков считает, что многие не выживут после пандемии коронавируса

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал свою позицию по поводу последствий для населения пандемии коронавируса. По его мнению, негативные итоги ограничительных мер необходимо ожидать через два месяца.

Широков заявил, что в такой ситуации многие не выживут. По мнению футболиста, у многих нет "подушки безопасности".

"Последствия, конечно, ударят сильнее. У нас уже полтора месяца многие не работают. У них подушки безопасности просто не было. Многие не выживут в этих условиях. Основной удар будет месяца через два. Если поначалу кто-то может что-то купить на оставшиеся деньги, привести себя в порядок, то дальше всё будет намного печальней. Средний чек в магазинах, наверное, тоже упадёт", — заявил Широков в интервью журналисту Сергею Егорову.

11 мая президент России Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней. Вместе с тем режим самоизоляции во многих регионах сохраняется. Решение о выходе из режима ограничений будут принимать руководители субъектов Федерации.