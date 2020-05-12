UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Как и прежде, список возглавляет Джонс Джонс, выступающий в полутяжелом дивизионе.
Также в тройке Хабиб Нурмагомедов (чемпион в лёгком весе) и Генри Сехудо (чемпион в легчайшем весе). Россиянин не смог принять участие в турнире UFC 249, а Сехудо победил Доминика Круза и объявил о завершении карьеры.
Тони Фергюсон опустился с 10 на 13 место. Претендент на бой с Хабибом проиграл Джастину Гэтжи, который впервые появился в рейтинге. Американец занимает 10 место.
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