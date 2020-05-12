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Источник Правда.Ру

Фергюсон выпал из первой десятки в сводном рейтинге UFC

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

UFC опубликовал обновлённый рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории. Как и прежде, список возглавляет Джонс Джонс, выступающий в полутяжелом дивизионе.

Также в тройке Хабиб Нурмагомедов (чемпион в лёгком весе) и Генри Сехудо (чемпион в легчайшем весе). Россиянин не смог принять участие в турнире UFC 249, а Сехудо победил Доминика Круза и объявил о завершении карьеры.

Тони Фергюсон опустился с 10 на 13 место. Претендент на бой с Хабибом проиграл Джастину Гэтжи, который впервые появился в рейтинге. Американец занимает 10 место.

Топ-15 бойцов UFC

  1. Джон Джонс (полутяжёлый вес).
  2. Хабиб Нурмагомедов (лёгкий вес).
  3. Генри Сехудо (легчайший вес).
  4. Стипе Миочич (тяжёлый вес).
  5. Исраэль Адесанья (средний вес).
  6. Даниэль Кормье (тяжёлый вес).
  7. Камару Усман (полусредний вес).
  8. Александр Волански (полулёгкий вес).
  9. Конор Макгрегор (лёгкий вес).
  10. Макс Холлоуэй (+1 позиция, полулёгкий вес).
  11. Джастин Гэтжи (новичок, лёгкий вес).
  12. Дастин Порье (лёгкий вес).
  13. Тони Фергюсон (-3 позиции, лёгкий вес).
  14. Роберт Уитакер (средний вес).
  15. Тайрон Вудли (-2 позиции, полусредний вес).

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Темы ufc джон джонс джастин гэтжи тони фергюсон хабиб нурмагомедов смешанные единоборства
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