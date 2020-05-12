Месси признан лучшим в Лиге чемпионов по соотношению голов и матчей

Портал GiveMeSport подсчитал средние показатели по количеству голов за один матч в Лиге чемпионов. Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.

Второе место по этому показателю занял бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой. Голландец забивал по 0,77 гола за матч.

Тройку лидеров замкнул Криштиану Роналду. В матчах за "МЮ", "Реал" и "Ювентус" португалец забивает 0,76 мяча за одну встречу.

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