Портал GiveMeSport подсчитал средние показатели по количеству голов за один матч в Лиге чемпионов. Лучшим стал форвард "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец забивает 0,8 гола за одну игру. Всего на его счету 114 мячей в 141 матче.
Второе место по этому показателю занял бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой. Голландец забивал по 0,77 гола за матч.
Тройку лидеров замкнул Криштиану Роналду. В матчах за "МЮ", "Реал" и "Ювентус" португалец забивает 0,76 мяча за одну встречу.
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