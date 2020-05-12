"Спартак" подписал контракт с Лехтеря

"Спартак" объявил о подписании контракта с финским форвардом Йори Лехтеря. Соглашение рассчитано на один сезон, до 30 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба красно-белых.

Лехтеря в КХЛ

Финн в прошлом сезоне выступал за СКА. Он отыграл в 51 матче, забросив 15 шайб и сделал 15 передач. Также хоккеист играл за ярославский "Локомотив" и "Сибирь".

Лехтеря в НХЛ

В НХЛ Лехтеря играл за "Сент-Луис Блюз" и "Филадельфию Флайерз". На его счету 307 матчей в лиге, в которых финн забросил 34 шайбы и сделал 77 передач.