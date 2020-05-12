"Феррари" объявила об уходе Феттеля

Немецкий пилот Себастьян Феттель и "Феррари" не смогли договориться о продлении контракта. Договор между сторонами рассчитан до конца года. В следующем сезоне немец будет выступать за другую команду, сообщает пресс-служба итальянской конюшни.

Феттель выступает за "Феррари" с 2015 года. Немец одержал 14 побед в составе команды и два раза занимал второе место в чемпионате.

Куда уходит Феттель?

На данный момент неизвестно, где именно продолжит карьеру четырёхкратный чемпион. По сведениям La Gazzetta dello Sport, предложение у Феттеля есть от двух команд — "Макларена" и "Рено".

Как сообщалось ранее, "Феррари" не был готов платить Феттелю прежнюю зарплату. Команда, которая сможет это сделать, подпишет контракт с немцем.

Кто заменит Феттеля?

"Феррари" предложил место основного пилота Льису Хэмилтону. Британец отказался, так как хочет остаться в "Мерседесе", сообщает Sky.

Теперь у "Феррари" есть три кандидата на смену британцу: