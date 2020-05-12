Немецкий пилот Себастьян Феттель и "Феррари" не смогли договориться о продлении контракта. Договор между сторонами рассчитан до конца года. В следующем сезоне немец будет выступать за другую команду, сообщает пресс-служба итальянской конюшни.
Феттель выступает за "Феррари" с 2015 года. Немец одержал 14 побед в составе команды и два раза занимал второе место в чемпионате.
На данный момент неизвестно, где именно продолжит карьеру четырёхкратный чемпион. По сведениям La Gazzetta dello Sport, предложение у Феттеля есть от двух команд — "Макларена" и "Рено".
Как сообщалось ранее, "Феррари" не был готов платить Феттелю прежнюю зарплату. Команда, которая сможет это сделать, подпишет контракт с немцем.
"Феррари" предложил место основного пилота Льису Хэмилтону. Британец отказался, так как хочет остаться в "Мерседесе", сообщает Sky.
Теперь у "Феррари" есть три кандидата на смену британцу:
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