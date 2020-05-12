Плющенко анонсировал новые громкие переходы в его академию

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что переход Александры Трусовой — не последнее громкое событие в его академии. По словам тренера, о новых спортсменах с громкими именами будет объявлено позже.

"Что касается других переходов, то они тоже будут, но это уже следующий этап. Озвучу позже. Громкие имена? Громкие. У нас плохих нет", — заявил Плющенко в интервью РИА "Новости".

Переход Трусовой вызвал громкий скандал в фигурном катании. Недовольство поступком 15-летней фигуристки высказали тренеры из группы Этери Тутберидзе, где девушка занималась ранее.

Кроме Трусовой, академию Плющенко пополнил тренер Сергей Розанов.