Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что переход Александры Трусовой — не последнее громкое событие в его академии. По словам тренера, о новых спортсменах с громкими именами будет объявлено позже.
"Что касается других переходов, то они тоже будут, но это уже следующий этап. Озвучу позже. Громкие имена? Громкие. У нас плохих нет", — заявил Плющенко в интервью РИА "Новости".
Переход Трусовой вызвал громкий скандал в фигурном катании. Недовольство поступком 15-летней фигуристки высказали тренеры из группы Этери Тутберидзе, где девушка занималась ранее.
Кроме Трусовой, академию Плющенко пополнил тренер Сергей Розанов.
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