Феттель покинет "Феррари" в конце года

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не смог договориться с командой об условиях нового контракта. Немцу предлагали продлить соглашение со значительным сокращением зарплаты, но тот отказался, сообщает Bild.

Феттель покинет "Феррари" в конце года. Официальное сообщение должно появиться 12 мая.

Себастьян Феттель

Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Он участвовал в гонках в составе команд:

"Заубер";

"Торо Россо";

"Ред Булл";

"Феррари".

На счету Феттеля 119 подиумов и 53 победы. Гонщик четыре раза подряд — с 2010 по 2013 год — становился чемпионом в составе "Ред Булла". После перехода в "Феррари" он не поднимался выше второго места.

Сезон-2020 в "Формуле-1" из-за пандемии коронавируса еще не начался. Гонки могут стартовать 5 июля.