Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не смог договориться с командой об условиях нового контракта. Немцу предлагали продлить соглашение со значительным сокращением зарплаты, но тот отказался, сообщает Bild.
Феттель покинет "Феррари" в конце года. Официальное сообщение должно появиться 12 мая.
Феттель выступает в "Формуле-1" с 2007 года. Он участвовал в гонках в составе команд:
На счету Феттеля 119 подиумов и 53 победы. Гонщик четыре раза подряд — с 2010 по 2013 год — становился чемпионом в составе "Ред Булла". После перехода в "Феррари" он не поднимался выше второго места.
Сезон-2020 в "Формуле-1" из-за пандемии коронавируса еще не начался. Гонки могут стартовать 5 июля.
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