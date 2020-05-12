UFC назвал гонорары Фергюсона, Гэтжи и Олейника

UFC назвал гонорары бойцов, которые приняли участие в турнире в Джексонвилле. Наибольшую сумму — 500 тыс. долларов — получил Тони Фергюсон, уступивший в главном поединке вечера Джастину Гэтжи. Новый обладатель временного пояса UFC получит 350 тыс. долларов.

Генри Сехудо за последний бой в карьере заработал 350 тыс. Пояс в легчайшем весе остался вакантным, претендентом на него стал Пётр Ян.

Россиянин Алексей Олейник заработал 160 тыс. долларов. Он победил бразильца Фабрисиу Вердума, который получит 100 тыс.

Гонорары бойцов UFC 249

Тони Фергюсон — 500 тыс. долларов;

Джастин Гэтжи — 350;

Генри Сехудо — 350;

Энтони Пэттис — 310;

Доминик Круз — 300;

Фрэнсис Нганноу — 260;

Дональд Серроне — 200;

Грег Харди — 180;

Винсент Луке — 180;

Алексей Олейник — 160.

Турнир UFC 249 состоялся 9 мая. В условиях пандемии коронавируса он был перенесен, а Хабиб Нурмагомедов не смог принять в нём участие.