UFC назвал гонорары бойцов, которые приняли участие в турнире в Джексонвилле. Наибольшую сумму — 500 тыс. долларов — получил Тони Фергюсон, уступивший в главном поединке вечера Джастину Гэтжи. Новый обладатель временного пояса UFC получит 350 тыс. долларов.
Генри Сехудо за последний бой в карьере заработал 350 тыс. Пояс в легчайшем весе остался вакантным, претендентом на него стал Пётр Ян.
Россиянин Алексей Олейник заработал 160 тыс. долларов. Он победил бразильца Фабрисиу Вердума, который получит 100 тыс.
Турнир UFC 249 состоялся 9 мая. В условиях пандемии коронавируса он был перенесен, а Хабиб Нурмагомедов не смог принять в нём участие.
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